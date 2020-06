Sono 2.167 i liguri attualmente positivi al coronavirus (37 in meno di ieri) di cui: 110 (3 in meno) in ospedale e 2.057 (34 in meno) asintomatici. Tre pazienti restano in terapia intensiva e 140 sono in isolamento domiciliare (8 in più di ieri).

I guariti non più positivi sono 6.183 (46 in più di ieri).

Sono 9.862 i casi totali da inizio emergenza (10 in più di ieri). I deceduti sono 1.512 (solo uno accertato oggi, è il dato più basso da quando viene diffuso il bollettino).

I tamponi totali sono arrivati a quota 122.654 (1.631 oggi).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 = 19 (1 in terapia intensiva)

Asl 2 = 31 (1 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 27

San Martino = 11 (1 in terapia intensiva)

Galliera = 9

Asl 4 = 5

Asl 5 = 8

I positivi per provincia sono: 228 nell’imperiese (4 in più), 322 nel savonese (11 in meno), 1.550 in quella di Genova (28 in meno), 65 nello spezzino (2 in più). Non assegnati 2.

Le sorveglianze attive (i contatti di positivi) sono 447:

Asl 1 = 62

Asl 2 = 112

Asl 3 = 175

Asl 4 = 40

Asl 5 = 58