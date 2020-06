Sono 2.326 i liguri attualmente positivi al coronavirus (6 in meno rispetto a ieri) di cui 124 (6 in meno) in ospedale con 5 in terapia intensiva.

2.202 gli asintomatici (di cui 125 in isolamento domiciliare, 7 in più di ieri). Per asintomatici, specifica la Regione Liguria si intendono i positivi clinicamente guariti (dimessi dopo aver superato la fase acuta in una struttura sanitaria) e i pazienti in isolamento domiciliare, ovvero i positivi che hanno avuto la diagnosi ma non mostrano sintomi tali da rendere necessaria l’ospedalizzazione.

I guariti non più positivi sono 5.999 (10 in più)

Oggi solo 8 nuovi casi, che portano il totale a 9.824.

Quattro i decessi per una cifra che è arrivata a 1.507-

I tamponi totali sono 118.891 (1.481 oggi).

Gli ospedalizzati sono divisii in questo modo:

Asl 1 – 20 (2 in terapia intensiva)

Asl 2 – 36 (1 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 26

San Martino – 15 (2 in terapia intensiva)

Galliera – 10

Asl 4 – 7

Asl 5 – 10

I positivi per provincia sono 266 a Imperia (6 in meno di ieri), 376 a Savona (2 in più), 1.614 a Genova (2 in meno), 68 alla Spezia (stabile). I non assegnati sono 2.

Le sorveglianze attive (i contatti di positivi) sono 569

Asl 1 – 110

Asl 2 – 142

Asl 3 – 197

Asl 4 – 52

Asl 5 – 68