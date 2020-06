I casi totali da inizio emergenza sono 9.974 (7 in più di ieri) di cui 955 (4 in più) individuati da test di screening o contact tracing e 9.019 (3 in più) in pazienti sintomatici.

Le persone attualmente positive sono 1.358 (5 in meno di ieri) di cui 50 in ospedale (di cui 3 in terapia intensiva) e 227 in isolamento domiciliare.

I guariti non più positivi sono 7.058 (12 in più)

Nessun morto oggi per un totale di 1.558.

I tamponi totali sono 145.902 (791 oggi).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 – 5 (uno in terapia intensiva)

Asl 2 – 8

Asl 3 Villa Scassi – 16

San Martino – 8 (due in terapia intensiva)

Galliera – 5

Asl 4 – 4

Asl 5 – 4

I positivi per provincia, divisi per domicilio/residenza:

Imperia 83; Savona 134; Genova 945; La Spezia 21. Residenti fuori regione: 55; Altro/in fase di verifica 120.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 401.

Asl 1 – 50

Asl 2 – 71

Asl 3 – 137

Asl 4 – 69

Asl 5 – 74