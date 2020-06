Il bollettino regionale sui casi di coronavirus segue il nuovo sistema ministeriale come descritto qui.

I casi totali da inizio emergenza sono 9.958 (4 in più di ieri) di cui 944 (23 in più) individuati da test di screening o contact tracing e 9.014 (19 in meno) in pazienti sintomatici.

Le persone attualmente positive sono 1464 (18 in meno di ieri) di cui 57 (stabili) in ospedale (di cui 3 in terapia intensiva) e 207 in isolamento domiciliare (5 in più)

I guariti non più positivi sono 6.938 (22 in più)

Nessun morto oggi per un totale di 1.556.

I tamponi totali sono 142.669 (1.197 oggi).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 – 7 (0, uno in terapia intensiva)

Asl 2 – 11 (0)

Asl 3 Villa Scassi – 14 (0)

San Martino – 7 (0, uno in terapia intensiva)

Galliera – 7 (-1)

Asl 4 – 6 (0)

Asl 5 – 4 (0, uno in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono ora divisi per domicilio/residenza:

Imperia 130 (-11); Savona 154 (+1); Genova 977 (-1); La Spezia 22. Residenti fuori regione: 60; Altro/in fase di verifica 121 (-36).

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 412 (+21):

Asl 1 – 62 (-12)

Asl 2 – 72 (+8)

Asl 3 – 138 (+16)

Asl 4 – 74 (+2)

Asl 5 – 66 (+6)