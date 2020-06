Sono 2.875 i liguri attualmente positivi al coronavirus (52 in meno di ieri). Tornano a scendere i pazienti in ospedale: 5 in meno (198 in totale), di cui sette in terapia intensiva (uno in meno). 413 i malati al domicilio (53 in meno).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.264 (6 in più di ieri). I guariti non più positivi sono 5.377 (106 in più di ieri).

La buona notizia è che dalle 14 di ieri alle 14 di oggi non si è registrato nessun decesso tra i covid positivi negli ospedali liguri. Due i deceduti rilevati oggi (probabilmente il risultato del tampone su morti dei giorni scorsi). Il totale dei morti in Liguria è di 1.465.

I tamponi totali sono 107.787 (1.423 oggi).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 = 34 (3 in terapia intensiva)

Asl 2 = 44 (2 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 40 (1 in terapia intensiva)

San Martino = 19 (1 in terapia intensiva)

Galliera = 35

Asl 4 = 10

Asl 5 = 16

I positivi per provincia sono 331 a Imperia (stabili), 478 a Savona (uno in meno), 1.982 a Genova (50 in meno), 81 alla Spezia (uno in meno).

I non assegnati sono 3.

Le sorveglianze attive (i contatti di positivi) sono 947:

Asl 1 – 137

Asl 2 – 191

Asl 3 – 414

Asl 4 – 105

Asl 5 – 100