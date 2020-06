Sono 2.204 i liguri attualmente positivi al coronavirus, 122 in meno di ieri, di cui: 113 in ospedale (11 in meno), di cui 3 in terapia intensiva (2 in meno) e 2.091 asintomatici (111 in meno di ieri) asintomatici (di cui 132 in isolamento domiciliare, 7 in più).

I guariti non più positivi sono 6.137 (138 in più). Otto i nuovi casi da inizio emergenza, per un totale di 9.832 casi totali.

I deceduti accertati oggi sono 4, arrivando a un totale di 1.511.

I tamponi effettuati oggi sono 2.132, per un totale di 121.023.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1 – 20 (1 UTI)

Asl 2 – 33 (1 UTI)

Asl 3 Villa Scassi – 25

San Martino – 12 (1 UTI)

Galliera – 9

Asl 4 – 5

Asl 5 – 9

I positivi per provincia sono: 224 nell’imperiese (42 in meno), 333 nel savonese (43 in meno), 1.578 in quella di Genova (36 in meno), 67 nello spezzino (uno in meno). I non assegnati sono 2.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 478

Asl 1 – 67

Asl 2 – 111

Asl 3 – 189

Asl 4 – 46

Asl 5 – 65