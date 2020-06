Sono 2.038 i liguri attualmente positivi al coronavirus (48 in meno di ieri) di cui: 94 (12 in meno) in ospedale (di cui 3 in terapia intensiva) e 1.944 (36 in meno) asintomatici (di cui 150, 7 in più, in isolamento domiciliare).

I guariti non più positivi sono 6.319 (50 in più di ieri).

Da inizio emergenza sono 9.873 i casi totali. Solo 4 i nuovi contagi oggi.

Due i morti accertati, che portano il totale dei deceduti a 1.516.

I tamponi effettuati oggi sono 1.551 (totale 125.871).

Gli ospedalizzati sono divisi così sul territorio:

Asl 1 = 14 (1 in terapia intensiva)

Asl 2 = 22 (1 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 27

San Martino = 9 (1 in terapia intensiva)

Galliera = 9

Asl 4 = 6

Asl 5 = 7

I positivi per provincia sono 214 a Imperia (13 in meno), 286 a Savona (32 in meno), 1.475 a Genova (2 in meno), 61 alla Spezia (uno in meno). I non assegnati sono 2.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 428

Asl 1 – 69

Asl 2 – 102

Asl 3 – 162

Asl 4 – 45

Asl 5 – 50