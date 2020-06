Scendono a 1.833 le persone positive al coronavirus in Liguria (-49 rispetto a ieri). Secondo i dati diffusi oggi dal bollettino di Alisa, si contano 1.330 positivi a Genova, 251 casi a Savona, 196 a Imperia e 54 alla Spezia. Due in fase di verifica

Gli ospedalizzati sono complessivamente 72, tre in meno di ieri. In terapia intensiva restano due pazienti. La suddivisione è la seguente:

Asl 1 = 12 (+1)

Asl 2 = 16 (-1)

San Martino = 7 (-1)

Galliera = 8 (-1)

Villa Scassi = 18

Asl 4 Sestri Levante = 5

Asl 5 = 6 (-1)

Ancora in calo gli asintomatici: sono 1.761, 46 in meno di ieri. 72 i sintomatici (-3), 174 in isolamento domiciliare (+5). In totale, i guariti con due test consecutivi negativi salgono a 6.534, 52 in più rispetto a ieri.

In sorveglianza attiva 415 persone, così suddivise:

Asl 1 = 77

Asl 2 = 88

Asl 3 = 144

Asl 4 = 54

Asl 5 = 52

I decessi odierni sono 4, per un totale di 1.534 da inizio emergenza. Oggi sono stati effettuati 1.505 tamponi, 132.375 da inizio emergenza.