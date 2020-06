Sono 1.882 i positivi al coronavirus in Liguria (-32). Secondo gli ultimi dati diffusi oggi dal bollettino di Alisa, si contano 1.358 a Genova, 262 casi a Savona, 202 a Imperia e 58 alla Spezia.

Gli ospedalizzati sono complessivamente 75, di cui due ancora in terapia intensiva, così suddivisi:

Asl 1 = 11

Asl 2 = 17

San Martino = 8

Galliera = 9

Villa Scassi = 18

Asl 4 Sestri Levante = 5

Asl 5 = 7

In calo gli asintomatici: sono 1.807, 29 in meno di ieri. 75 i sintomatici (-3), 169 in isolamento domiciliare (+5). In totale, i guariti con due test consecutivi negativi salgono a 6.482, 34 in più rispetto a ieri.

In sorveglianza attiva 414 persone, così suddivise:

Asl 1 = 75

Asl 2 = 94

Asl 3 = 141

Asl 4 = 52

Asl 5 = 51

I decessi odierni sono 3, per un totale di 1.530 da inizio emergenza. Oggi sono stati effettuati 1.621 tamponi, 130.870 da inizio emergenza.