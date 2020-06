Due appuntamenti in programma il prossimo fine settimana per gli amanti della natura al Parco naturale del Beigua.

Sabato 13 giugno è tempo di trekking fotografico in val Lerone, sulle alture di Arenzano, per andare alla ricerca di cascate e laghetti, habitat di tanti piccoli organismi. Guidati da Marco Bertolini, fotografo naturalista, si potranno sperimentare inquadrature particolari e lunghe esposizioni.

Domenica 14 giugno invece torna l’appuntamento con i biowatching Beigua a Sassello: sarà possibile conoscere dal vivo rettili e anfibi, protagonisti di miti e leggende, per scoprire che da vicino sono molto più curiosi di come le credenze popolari li hanno sempre raffigurati. Una divertente giornata di divulgazione all’aria aperta per tutti.

Le escursioni del Parco del Beigua sono svolte seguendo precise disposizioni di sicurezza, nel rispetto del distanziamento fisico e con dotazione di mascherine e gel igienizzante. Il costo a persona è di 10 euro e fino alla fine del mese è attiva la promozione famiglie (bambini fino a 12 anni 5 euro).

I posti sono limitati e la prenotazione online è obbligatoria, entro il giorno prima. Per tutte le informazioni sulla difficoltà dei percorsi e la preparazione necessaria contattare le guide (tel. 393.9896251 – guide Coop. Dafne).