Banco Desio e Credimi, azienda fintech leader europeo del finanziamento digitale alle imprese, siglano un accordo per sostenere la ripresa dei territori in cui è presente l’istituto brianzolo. L’operazione prevede lo stanziamento da parte di Banco Desio di 50 milioni di euro che verranno utilizzati per dare liquidità alle imprese operanti nelle province in cui è presente, con la sottoscrizione dei veicoli di cartolarizzazione di Credimi. Una collaborazione, tra banca e fintech, che unisce l’esperienza e la conoscenza delle realtà imprenditoriali locali, con la digitalizzazione che semplifica i processi di accesso al credito.

Queste risorse raggiungeranno, attraverso la piattaforma di Credimi, tutte quelle aziende, colpite dalla crisi che hanno sede legale nelle 45 province delle regioni Lombardia, Umbria, Liguria, Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo, le quali potranno richiedere finanziamenti coperti al 90% dal Fondo di Garanzia, per un ammontare pari al 25% del fatturato 2019. Genova, Imperia, Savona sono le province liguri che beneficeranno della partnership.

I finanziamenti, con durata di 5 anni e 1 anno di preammortamento con un inizio di rimborso previsto per settembre 2021, erogati da Credimi, sono accessibili a imprese con meno di 500 dipendenti e un fatturato sopra i 100 mila euro, che siano società di capitali (spa, srl) con almeno un bilancio depositato e società di persone (sas e snc) con almeno una dichiarazione fiscale. La procedura è completamente digitale, la richiesta si fa online su www.credimi.com, in 2 minuti, da qualsiasi device, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con documenti firmati digitalmente a fronte di una risposta che arriva in soli 3 giorni.

«Avere siglato l’accordo con Credimi, piattaforma leader nei finanziamenti digitali alle imprese, – dichiara Alessandro Decio amministratore delegato e direttore generale di Banco Desio – consentirà di affiancare alla tecnologia fintech la solidità e la vicinanza al cliente, peculiarità di Banco Desio. Il mondo delle imprese, soprattutto in questa particolare situazione, ha necessità di risposte in tempi rapidi e di procedure semplificate. Siamo convinti che questa partnership lo consentirà fornendo alle pmi uno strumento agile per fronteggiare l’emergenza e accedere nel modo più snello alla liquidità necessaria anche in linea con quanto auspicato dal DL»

«Le richieste di finanziamento che riceviamo – dichiara Ignazio Rocco, founder e ceo di Credimi – provengono già oggi per il 50% dalle province in cui opera Banco Desio, e che tra l’altro sono tra le aree più gravemente colpite dall’emergenza Covid-19. La collaborazione tra Banco Desio e Credimi è un ulteriore esempio che dimostra come i vari attori finanziari possano lavorare insieme per migliorare questo Paese. Grazie al nostro accordo, Banco Desio ha deciso di sostenere i territori in cui opera, concedendo liquidità nel modo più efficace e veloce possibile per quella fascia di aziende più piccole e con meno risorse a disposizione. Molte società hanno infatti il timore di non riaprire più, ma ce ne sono anche molte altre che stanno provando a reinventarsi: poter accedere velocemente e con poca burocrazia al credito permette loro di avere nei tempi corretti le risorse per risollevarsi o ripensare completamente al proprio modello di business, perché dopo il Covid-19, nulla sarà più come prima».