Disco verde per la balneabilità per il litorale della Liguria. Le analisi di Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, hanno promosso 375 punti dei 380 monitorati lungo tutta la costa.

Esito favorevole anche per il campione suppletivo effettuato nel tratto di Tellaro, a Lerici, nello spezzino, che torna quindi pienamente balneabile.

Sui 380 punti in cui è stato suddiviso il litorale, cinque sono risultati non conformi. Il campionamento verrà ripetuto nelle prossime settimane. Si tratta di: Foce Torrente Prino (Imperia), e Corso Trento e Trieste (Sanremo), due tratti interni al porto di Rapallo (dove vige l’interdizione e il divieto cautelativo di balneazione) e il tratto Foce Rio Lasca, nel Comune di Finale Ligure, chiuso preventivamente con ordinanza del sindaco.