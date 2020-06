Nel corso delle ispezioni notturne alle gallerie del nodo autostradale genovese sono emersi difetti in quella chiamata Provenzale.

Dopo la verifica tecnica, Autostrade per l’Italia comunica che sono in corso i lavori per la realizzazione del bypass all’interno della galleria fonica di Pra’.

Il termine dei lavori con la riapertura del tratto su una corsia, è previsto questo pomeriggio.