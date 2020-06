Dopo la sperimentazione di circa un anno fa, Atp lancia il servizio Bike Bus: una modalità di trasporto delle biciclette (mbk o da strada) dedicato ad appassionati e turisti che frequentano le vallate e i parchi regionali per pedalare.

Il Bike Bus si potrà prenotare al numero verde 800499999, con almeno 24 ore di anticipo. Si possono trasportare al massimo 12 biciclette per ogni viaggio. Il bus conta su 19 posti a sedere.

Il servizio si rivolge principalmente a operatori turistici, gruppi di sportivi, appassionati di mountain bike e ciclo turismo che desiderano raggiungere le località dell’entroterra appenninico attrezzate con percorsi e strutture alle attività su due ruote.

1 di 3

«Abbiamo avuto molte richieste da parte di sportivi, per questo l’esperienza, avviata in maniera sperimentale un anno fa, viene ripetuta e ampliata. I costi sono stato volutamente tenuti bassi e ogni passeggero pagherà solo 3 euro per viaggiare e 6 euro per il trasporto della bicicletta. Dunque con 9 euro si potrà andare ovunque nell’ambito della Città Metropolitana», dice Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp Esercizio.

Il Bike Bus funzionerà in particolare nell’area del parco dell’Antola, ovvero in Valle Scrivia e Val Trebbia, e in tutto il vasto entroterra del levante con particolare riferimento al parco dell’Aveto. Per quanto riguarda la modalità di funzionamento, le bici verranno trasportate con un apposito cargo agganciato al mezzo, in piena sicurezza e senza alcuna fatica per gli sportivi.

Nel Parco dell’Antola l’antica viabilità tra il mare e la pianura diventa motivo d’interesse anche per gli appassionati della mountain bike, lungo percorsi affascinanti e sempre diversi, ma con un denominatore comune: l’assenza di fondo pianeggiante. Si può pedalare lungo le antiche vie di crinale dirette all’Antola fino a conquistarne la cima e i suoi panorami mozzafiato, oppure nel verde incontaminato delle valli Brevenna e Pentemina.