Paola Arduini è il nuovo chief compliance officer del Gruppo Banca Carige.

Romana, laureata in Economia alla Sapienza, con alle spalle una carriera professionale nel Servizio Ispettorato Vigilanza della Banca d’Italia, Arduini dal 2015 ha lavorato per il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della funzione Conformità e Antiriciclaggio per poi dedicarsi al coordinamento delle attività di compliance per tutte le entità del gruppo francese in Italia.

Paola si è anche dedicata all’attività accademica partecipando come docente al Master Cofin dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e presso la cattedra di Matematica Finanziaria della Sapienza di Roma.

Arduini prende il posto di Giacomo Ottonello che lascia Banca Carige per sopraggiunta anzianità di servizio.