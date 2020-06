Ordine e Fondazione degli Architetti di Genova hanno lanciato Formagenova.it, il nuovo portale per la formazione continua che va a integrare l’offerta frontale con un’ampia gamma di seminari, corsi ed eventi culturali online, anche a titolo gratuito e aperti a tutti, non solo agli architetti.

Due sono le macro-aree su cui si articola la piattaforma: la sezione Webinar, che consente al partecipante di seguire in tempo reale l’esposizione del relatore o del docente, interagire con lui attraverso l’apposita chat e ascoltare le risposte dalla viva voce del docente stesso; e la sezione E-learning per la fruizione di seminari on-demand, da seguire e interrompere a proprio piacimento e con la possibilità, alla fine della lezione, di svolgere il quiz per il conseguimento dei crediti previsti.

Ordine e Fondazione mettono inoltre a disposizione un numero di corsi gratuiti di diversa natura (inclusi corsi tecnici, di aggiornamento e deontologici) per consentire agli iscritti di traguardare i 52 cfp.

Un’offerta che consente così di garantire più di due anni di formazione gratuita a favore degli iscritti e, allo stesso tempo, agli interessati, di acquisire l’intero ciclo di 20 ore di aggiornamento nel campo della sicurezza.

Nell’ambito delle iniziative adottate resta attiva la convenzione con la piattaforma XClima, che permetterà nell’immediato di accedere a 22 corsi, tra cui 7 moduli per l’aggiornamento in ambito di sicurezza sul cantiere e 6 moduli riguardanti Revit, sempre a titolo gratuito.

Per consultare l’elenco corsi clicca qui e qui.