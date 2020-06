Andrea Corradino è il nuovo presidente della Fondazione Carispezia. Lo ha eletto per acclamazione il Consiglio di indirizzo della Fondazione Carispezia, nella seduta odierna.

Nato alla Spezia nel 1961, Corradino è avvocato penalista ed esercita la professione nel foro del capoluogo ligure dal 1988, dove è stato per cinque anni presidente della Camera Penale. Già consigliere di amministrazione della Fondazione Carispezia dal 1994 al 1996, ha assunto prima il ruolo di vicepresidente e poi, dal 2000 al 2019, di presidente della banca Crédit Agricole Carispezia. Nel corso della sua carriera è stato, tra l’altro, membro del Comitato delle società bancarie dell’Acri.

Corradino ha dichiarato «Credo che i nostri sforzi futuri debbano orientarsi verso due direttrici fondamentali: la comprensione delle esigenze che emergono dal territorio e la collaborazione attiva tra i principali soggetti pubblici e privati per mettere a fattor comune le risorse disponibili. Sostegno ai più fragili, attenzione ai giovani, cultura come motore dello sviluppo locale sono alcuni dei punti chiave da cui partire per realizzare al meglio la missione della Fondazione nell’interesse della collettività»