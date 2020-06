Sabato 13 giugno, dalle 8 alle 11, nel centro del Comune di Recco in via Milano, presso l’isola ecologica Loderini, sarà presente in via straordinaria un mezzo Ecovan di Amiu, il camioncino riservato alle utenze familiari e allestito per la raccolta gratuita di rifiuti ingombranti, pericolosi, piccoli e grandi elettrodomestici (massimo 3 pezzi).

All’Ecovan è possibile portare anche gli sfalci e i residui da potatura (per un massimo di 3 sacchi).

Un sabato straordinario, in attesa dell’apertura del nuovo centro di raccolta di via della Né, la cui inaugurazione è fissata per mercoledì 17 giugno. L’apertura al pubblico (sia famiglie che attività) partirà da giovedì 18 giugno.

Nella prima fase di avvio del servizio i giorni d’apertura saranno tre a settimana, con i seguenti orari: martedì e giovedì solo al mattino (orario 9/12); sabato sia al mattino che al pomeriggio (orario 9/12 e 13.30/16.30). Una volta a regime seguirà poi un progressivo aumento dei giorni di apertura, individuando anche una giornata specifica su prenotazione a disposizione esclusiva di attività e imprese (utenze non domestiche).

Rifiuti ingombranti, pericolosi e Raee Sono rifiuti ingombranti: mobile, armadio, sedia, tavolo o tavolino, comò o comodino, pensile o scaffale, rete letto, materasso, scarpiera, porta o persiana, asse da stiro, bicicletta, paio di sci, scala, stendibiancheria, passeggino, carrozzina. Sono Raee (Rifiuti da Apparecchi elettrici ed elettronici): forni a microonde, televisore, computer, monitor, stampante, modem, telefonini, tostapane, asciugacapelli, frullatore, ferro da stiro, robot da cucina, consolle videogiochi, lettori dvd, videoregistratore, telecomando. L’Ecovan+ ritira anche elettrodomestici come frigorifero, lavatrice, lavastoviglie. Alcuni esempi di rifiuto pericoloso: batteria auto o moto, olio da cucina o per frittura, pile usate di ogni tipo (stilo, torcia, pastiglia), vernici e solventi, pitture, sverniciatori, acidi, diluenti, collanti, stucchi, sigillanti, smacchiatori, lucidanti, antiruggine, farmaci scaduti.

Dalla settimana prossima sarà inoltre a disposizione della cittadinanza di Recco una linea dedicata, con il nuovo numero telefonico 010 8980.800, per informazioni, segnalazioni, richieste e per prenotare il servizio gratuito di ritiro a domicilio piano strada (carrabile e pubblica) dei rifiuti ingombranti e di sfalci e potature del proprio giardino.