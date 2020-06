Arpal ha prorogato l’allerta meteo gialla per temporali.

A Ponente ed entroterra di Ponente (zone A e D) chiusura alle 21 di oggi.

Centro della regione, Levante, entroterra di Levante (zone B, C ed E) chiusura alle 8 di domani, venerdì 5 giugno. L’allerta riguarda i bacini piccoli e medi

Tutta la regione è interessata, dalla scorsa notte, da precipitazioni sotto forma di rovescio o temporale. Le intensità si sono mantenute finora moderate con picchi orari di 30.6 a Cabanne (Rezzoaglio, Genova), 25.8 a Sanremo (Imperia), 25 a Sciarborasca (Cogoleto, Genova). Alle ore 12, dalla mezzanotte, le cumulate più elevate sono: 93.6 millimetri a Cabanne (Rezzoaglio, Genova), 78.4 a Urbe Vara Superiore (Savona),66 a Cipressa (Imperia, dove nella notte un rovescio ha cumulato 13.5 millimetri in 15 minuti) 63.4 a Cichero (San Colombano Certenoli, Genova), 61.6 a Sanremo (Imperia),Da segnalare anche le raffiche di vento meridionale: 111.6 km/h toccati a Tana d’Orso, sopra Ronco Scrivia (Genova), 101.1 a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia), 99 a Fontana Fresca (sopra Sori, Genova).

Il fronte in arrivo dalla Francia provocherà, a partire da Ponente, piogge e temporali anche forti, che diverranno più insistenti sul Centro-Levante, localmente accompagnati da grandine. Per un lento e graduale esaurimento delle precipitazioni bisognerà attendere la serata, con il Ponente che sarà la prima zona a “liberarsi” mentre, sul centro Levante, l’instabilità permarrà anche tra la notte e la mattinata di domani, venerdì 5 giugno.

Arpal segnala il rinforzo dei venti meridionali, che saranno forti con raffiche fino a burrasca nel pomeriggio a Levante (colpi di vento irregolari saranno possibili durante i temporali). Il mare sarà mosso in aumento a molto mosso, localmente agitato a Levante per onda da Sud/Sud-Est in rotazione da Sud-Ovest in serata.