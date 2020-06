Il Teatro Civico della Spezia riapre il botteghino da martedì 30 giugno 2020. La biglietteria riceverà su appuntamento: per prenotarsi è necessario telefonare da lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il mercoledì e il sabato anche in orario pomeridiano dalle 16 alle 19, ai seguenti numeri 0187 727 519/524/526 .

L’entrata per il pubblico sarà da via Carpenino, con obbligo di mascherina e accesso ai locali di una persona per volta. All’ingresso gli utenti saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea.

Il botteghino effettuerà al momento le operazioni di rimborso per i biglietti dei seguenti spettacoli: Ficarra e Picone e, nell’ambito della Stagione di Prosa, Salomè, Hamlet, Arlecchino, Orgoglio e Pregiudizio (solo biglietti singoli, no abbonamenti).

Per facilitare gli utenti sarà possibile richiedere il rimborso anche via mail, inviando la scansione del biglietto all’indirizzo teatrocivico.amministrazione@comune.sp.it con nome, cognome e recapito telefonico. Gli uffici fisseranno l’appuntamento per il ritiro del voucher, che sarà consegnato dietro restituzione del titolo cartaceo.

Per quanto riguarda i rimborsi relativi agli abbonamenti per la Stagione di Prosa 2019/2020 e alla Rassegna Concerti a Teatro saranno comunicate in seguito modalità e tempistiche. Per ottenere i rimborsi è necessario conservare i titoli di acquisto.