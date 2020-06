Saranno esenti ad Alassio dal pagamenti Tari le categorie oggetto del lockdown per tutto il periodo di chiusura. Per l’Imu proroga dei pagamenti al 30 settembre.

«La normativa nazionale – dichiara Patrizia Mordente, assessore al Bilancio del Comune di Alassio – aveva previsto una riduzione del 25% sulla Tari per alcune categorie, senza però provvedere ad affiancare al Decreto la necessaria copertura finanziaria. Approssimandosi le scadenze nei giorni scorsi abbiamo pubblicato il nuovo regolamento Tari, che porteremo in discussione durante il prossimo consiglio comunale, che per il 2020 prevede, tra le altre cose, per tutte le attività economiche che sono state oggetto del lockdown, l’esenzione totale dal pagamento della Tari per tutto il periodo di chiusura (previsto da Decreto). Inoltre, visto che tra le categorie aventi diritto all’esenzione rispetto alla normativa nazionale non rientravano alberghi e strutture turistico-ricettive, per queste abbiamo voluto comunque prevedere una riduzione del 10%».

«Si tratta – precisa Mordente – di una manovra totale di circa 180.000 euro finanziata da soli fondi di bilancio, senza alcun contributo dall’amministrazione centrale. Un grande sforzo che l’amministrazione Melgrati Ter sta portando avanti per sostenere la ripartenza e il lavoro delle categorie cittadine».

Stamattina inoltre, la giunta comunale ha deliberato, una proroga anche per il pagamento dell’Imu, per tutti, privati e non. «Semplicemente – spiega l’assessore – non applicheremo sanzioni per pagamenti effettuati fino al 30 settembre».