Con un’offerta rivolta soprattutto alle famiglie dell’area che comprende Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, parte oggi la nuova campagna digital e social della città di Genova che, attiva su più canali fino a metà settembre, promuoverà un’offerta estiva incentrata su Genova come meta di una pluralità di esperienze, valorizzando in modo particolare le esperienze all’aria aperta.

Cultura e Patrimonio Unesco, outdoor, mare, storia, enogastronomia, shopping e tradizioni sono i temi che ispireranno i contenuti della campagna, che individua il suo target nella “Generazione X” e cioè un pubblico adulto già con figli grandi.

Riscoprire la città in pieno relax, con esperienze che vanno dal mare al verde, dalla cultura al cibo, coinvolgendo tutta la ricchezza della Riviera Ligure e scegliendola come punto di partenza per esplorare un territorio ricco di storia e bellezza.

«L’emergenza Covid-19 – dichiara Laura Gaggero, assessore al Marketing Territoriale e Sviluppo Economico Turistico – ci ha ovviamente costretti a riformulare l’offerta turistica per l’estate 2020, ma siamo ottimisti perché possiamo offrire a un target molto interessante, quello delle famiglie italiane, una proposta in linea con le esigenza di chi esce da un periodo difficile e cerca una vacanza di rigenerazione, natura, svago oltre che cultura ma anche in totale sicurezza. In un momento come questo è fondamentale rafforzare e ampliare la proposta turistica della città, sviluppando nuovi prodotti ed esperienze da proporre ai turisti e consolidando le relazioni con tutti gli attori del settore, nella consapevolezza che solo lavorando tutti insieme si riesce a competere e a consolidare il brand di Genova come destinazione turistica».

Una prima occasione per Genova di proporsi come protagonista tra le destinazioni dell’estate sarà la vetrina di venerdì 26 della rubrica del TG2 Sì viaggiare, in onda alle 13,40, che ospiterà un lungo servizio su Genova esplorata dal Porto Antico a Nervi, parlando di mare, natura, cultura ed edutainment.

Ai contenuti della campagna si può accedere dalla landing page di Visit Genoa che esalta le caratteristiche di Genova come città di esperienze all’aperto con gli itinerari escursionistici dei forti e dell’acquedotto, i parchi storici, la scoperta dell’entroterra col trenino di Casella e della sua dimensione verticale dal mare ai forti, ma anche dei suoi panorami, del mare, dei sapori della cucina tipica e, ovviamente, della sua cultura.