Just Eat e MiMoto hanno avviato una collaborazione a Genova, Milano e Torino.

I rider che consegnano i pasti a domicilio possono utilizzare lo scooter sharing elettrico. Sono 100 i veicoli a disposizione nel capoluogo ligure.

L’accordo prevede una convenzione in esclusiva per tutti i rider che consegnano con Just Eat con la possibilità di usufruire di pacchetti speciali da utilizzare per noleggiare gli e-scooter ed effettuare le consegne.

I pacchetti disponibili sono stati sviluppati con una tariffa ridotta dell’80%, 0,05 cent al minuto, per un totale di 180 minuti a pacchetto, che potranno essere utilizzati in ogni momento, sia durante gli orari di consegna che nel tempo libero e conteggiati anche in modo non consecutivo fino a 30 giorni dall’attivazione del pacchetto.

La convenzione, disponibile per i rider che consegnano con Just Eat, è comprensiva anche di carburante, assicurazione del mezzo e casco.

Una landing page dedicata guiderà alla selezione del pacchetto Just Eat e sarà sufficiente registrarsi su MiMoto ed effettuare l’acquisto direttamente nella sezione “Pacchetti” dell’app di MiMoto per iniziare subito ad utilizzare gli scooter in sharing, prenotandoli tramite app e cominciando a muoversi in città a zero emissioni.

«La promozione di pratiche sostenibili e azioni a favore dell’ambiente sono da sempre parte della nostra mission e per questo cerchiamo di essere sempre attivi facendo in modo che gli attori del sistema del food delivery siano coinvolti in pratiche virtuose – commenta Daniele Contini, country manager di Just Eat – vogliamo agire per continuare a promuovere e sensibilizzare sui temi della sostenibilità, sociale e ambientale, con iniziative dedicate a clienti, ristoranti partner e rider per consegne e mobilità sempre più green. La partnership con MiMoto consente ai rider che consegnano con Just Eat sia la possibilità di utilizzare un mezzo più celere, pratico e sicuro in città, come lo scooter elettrico in sharing ad un prezzo accessibile, sia la possibilità di ridurre l’impatto ambientale utilizzando un mezzo a zero emissioni. Una iniziativa di supporto e di facilitazione per i rider, che ci fa piacere mettere a disposizione in 3 delle nostre città chiave Milano, Torino e Genova e che speriamo possa avere un impatto positivo in termini di riduzione delle emissioni».

«Siamo davvero felici per l’avvio di questa partnership – afferma Alessandro Vincenti, co-fondatore e Business Developer di MiMoto – fin dal principio, quando assieme ai miei due altri soci fondatori Gianluca Iorio e Vittorio Muratore abbiamo lanciato il servizio ormai quasi 3 anni fa, abbiamo da subito pensato che MiMoto potesse essere una soluzione, non solo per chi vuole muoversi in modo agile in città durante il tempo libero, ma anche per chi può utilizzare i mezzi per attività di lavoro. Finalmente riusciamo a mettere a disposizione la nostra flotta anche per chi utilizza le due ruote per attività lavorative. Da oggi, infatti, i rider che consegnano con Just Eat potranno muoversi per Milano, Torino e Genova in modo conveniente e a tariffe dedicate sui nostri scooter elettrici e quindi ecosostenibili, facendo del rispetto dell’ambiente l’elemento centrale della partnership».

Inoltre, nelle città in cui il servizio è attivo, 600 scooter della flotta MiMoto circoleranno brandizzati con il logo Just Eat che affiancherà il brand MiMoto, oltre a un voucher promozionale disponibile nei bauletti per promuovere la partnership e l’impegno delle due aziende in un’ottica di educazione e promozione della mobilità nel rispetto dell’ambiente anche presso i consumatori.