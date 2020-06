Una sfida imprenditoriale in un momento non facile per la ristorazione italiana. È quella di due famiglie genovesi che, venerdì 26 giugno, a San Cipriano di Serra Riccò, inaugurano Il Giardino (ex gestione Ferrando).

La nuova nuova gestione guidata dalle famiglie Pittaluga e Ferrando presenta un’offerta innovativa: «Riteniamo che possa essere, davvero, una bella notizia per tutta l’alta Valpolcevera. Puntiamo a una proposta con la qualità come stella polare. Ci rivolgiamo a una clientela che abbia voglia di assaporare antichi sapori del nostro entroterra, ma al tempo stesso soluzioni legate a cene più frugali magari con la pizza elemento principe della tavola», spiegano i titolari.

L’offerta è orientata a una formula con speciali pizze con lievitazione sul modello napoletano, affiancata da focacceria, piatti ricercati e artigianali dolci del territorio.