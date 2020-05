«Ora che il Paese sta riaprendo, rimandare il voto perché qualcuno ha paura del giudizio degli elettori e teme di perdere la poltrona, sarebbe un vero furto di democrazia e del diritto dei cittadini di decidere il proprio futuro. Non si vota quando fa comodo a qualcuno! Spero che il Presidente Mattarella chiarisca al Governo (mai eletto dagli italiani) che il voto non è un optional della politica».

Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Nel post Toti annuncia che è in preparazione «una nuova ordinanza che consenta alle giostre e ai piccoli parchi divertimento di aprire. E poi orari più flessibili per negozi, parrucchieri ed estetiste. Stiamo lavorando ad accordi tra Regioni confinanti per far rincontrare parenti e congiunti. La Liguria e l’Italia si stanno rimettendo in cammino, siamo sulla strada giusta»!