«Con il Dl Rilancio così com’è si rischia il fallimento di Regioni e Comuni». Lo crive su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«Oggi nel Decreto “Rilancio” e nel prossimo Decreto “Semplificazioni” – si legge nel post di Toti – ci sono rischi gravi. I fondi stanziati non bastano a pagare l’aggravio di lavoro e le perdite di molti settori, quindi i cittadini rischiano di vedersi togliere con una mano quel che si fa finta di dare con l’altra. Ad esempio sul trasporto pubblico locale, che dovrebbe aumentare la propria offerta per evitare assembramenti, ma in realtà nella legge non ci sono nemmeno i soldi per gli attuali servizi».

«Secondo – prosegue il governatore – nel Decreto si stanziano soldi per investimenti su sanità e opere pubbliche, ma se il Governo non avrà il coraggio di fare leggi semplici per spenderli, resteranno tutti lì fermi, senza produrre posti di lavoro e occupazione. Tutti si riempiono la bocca del “Modello Genova” ma nessuno a Roma ha il coraggio di applicarlo. Si preferisce burocrazia e confusione. Così com’è si rischia il fallimento di Regioni e Comuni. Se il Governo, visto che le Regioni hanno fatto un lavoro straordinario, vuole punirle per tornare a un bieco, ottuso e dannoso centralismo, senza considerare la volontà dei cittadini, noi lo contrasteremo in ogni modo. Qualcuno sembra voler cancellare chi ha fatto bene al servizio dei cittadini, per evitare il confronto con chi invece così bene non ha fatto».