Il progetto Tebets (Technological Boost for Efficient port Terminal operations following Safety-related events), che si propone di realizzare un prototipo di control room per un terminal portuale, è stato premiato da Start 4.0 con contributi a fondo perduto del valore complessivo di 200 mila euro, nell’ambito della call lanciata dal Competence center genovese dalla quale sono usciti vincitori 9 progetti.

Al progetto Tebets partecipano MESAesa Consulting come capofila, Circle e Terminal San Giorgio, con la consulenza tecnico-scientifica dell’Università di Genova.

L’obiettivo di Tebets è quello di incrementare, grazie all’estensione della rete dei dispositivi IoT e all’utilizzo di reti 5G, il livello di automazione all’interno del terminal genovese, minimizzando le criticità e ri-pianificando le operazioni al verificarsi di eventi correlati alla sicurezza di persone, attrezzature e mezzi.

Più in particolare, lo scenario a tendere che la nuova tecnologia renderà possibile prevede una gestione informatizzata delle operazioni, limitando il più possibile l’intervento umano e adottando processi automatizzati in tutte le situazioni in cui la rapidità di azione è determinante, quali ad esempio l’attuazione del piano di evacuazione e l’attivazione delle squadre di soccorso in caso di emergenza.