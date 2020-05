Mercoledì 13 maggio dalle 15 alle 17 si terrà il primo webinar gratuito targato Start 4.0.

Si discuterà di “Italia in smart working: importanza e consapevolezza della sicurezza informatica” insieme a:

Yuri Rassega, Head of Cyber Security (Ciso), Global Digital Solutions Enel group; Alessio Aceti, ceo Sababa; Antonio Ieranó, Proofpoint Cyber Security, Data Protection, Gdpr and Privacy; Massimo Centofanti, divisione cybersecurity Aizoon; Silvana Candeloro, Ceo AizoOn Technology; Alessandro Rossi, P.A., Defence & Intern. Agencies LoB – Head of Digital Secure Infrastructure; Aldo Sebastiani, Svp Cyber Security & Digital Competence Center.

Introdurrà la Presidente di Start 4.0, Paola Girdinio.

Per chi volesse assistere alla discussione è obbligatorio iscriversi qui.