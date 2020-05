Cescot Confesercenti Liguria ha attivato una serie di corsi a distanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e igiene degli alimenti Haccp.

Si tratta, in particolare, dei seguenti corsi:

Formazione del lavoratore in materia di sicurezza ex art. 37 dlgs 81/08, rischio basso (8 ore): 13-14-18-19 maggio 2020 ore 9-11;

Addetto al primo soccorso (12 ore) a distanza per le 8 ore teoriche: 25-27 maggio ore 15-17,30 e 3 giugno ore 15-18; la parte pratica inerente alla manovre sul manichino verrà effettuata successivamente in aula, non appena consentito dalle misure anti Covid-19;

Aggiornamento quinquennale Haccp per alimentaristi e operatori del settore alimentare già in attività (5 ore): 11-12 maggio ore 9-11,30; o in alternativa 10-11 giugno ore 14,30-17;

Corso di responsabile del servizio di protezione e prevenzione (Rspp) per datori di lavoro, rischio basso (16 ore): incontri a distanza con il docente nel mese di giugno 2020, date da definire al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;

Prima formazione Haccp per alimentaristi e operatori del settore alimentare rivolto a nuove attività: modulo A1 (5 ore) 4-5 giugno ore 14,30-17; modulo A2 (5 ore) 10-11 giugno ore 14,30-17.

Questi ed altri corsi visionabili sul sito www.cescot-ge.it alla voce e sul canale Telegram “Cescot Genova”.

I partecipanti si collegano all’aula virtuale tramite apposito link fornito via email, seguono il docente con cui possono interagire a mezzo chat, compilano il test di verifica finale via email e ricevono il relativo attestato di frequenza, valido ai sensi del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento relativamente agli ambienti di lavoro.

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo di iscrizione allegato e restituirlo all’indirizzo mail ambientesicurezza@cescot-ge.it unitamente alla copia di un documento di identità e del codice fiscale del partecipante e alla contabile del bonifico relativo al pagamento della quota di partecipazione.