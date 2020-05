Sestri Levante, dopo il bike sharing gratuito, lancia le e-bike in abbonamento speciale.

Mediaterraneo Servizi da lunedì prossimo, oltre al bike sharing gratuito, mette a disposizione la propria dotazione di e-bike per i residenti di Sestri Levante. Già disponibili sul per uso turistico su questo portale, le Mtb Atala sono biciclette a pedalata assistita di ultima generazione, con le quali è possibile raggiungere una velocità massima di 25 km/h grazie alla propulsione elettrica.

Adatte a diversi livelli di performance saranno fornite con batteria ricaricabile e un’autonomia di oltre 80 km. Mezzi pratici, ecologici ed economici che saranno facilmente usufruibili ai nuovi prezzi stabiliti appositamente per questo periodo. Le tariffe variano dall’affitto settimanale al costo di 30 euro fino al mensile di 100 euro, e sarà possibile prenotarle via appuntamento scrivendo una mail a info@mediaterraneo.it.

«Le richieste pervenute in questi giorni per il bike sharing sono state numerose, e in larga parte per motivi lavorativi. Proseguendo su questa strada, abbiamo pensato di mettere a disposizione anche le e-bike acquistate grazie al progetto Interreg-Marittimo Italia–Francia, che solitamente hanno un uso più turistico – dichiara Marcello Massucco, amministratore della partecipata – le biciclette elettriche saranno a pagamento ma con un importante sconto – circa l’80% – rispetto ad un noleggio standard: in pratica con poco più di 3 euro al giorno si può abbandonare l’automobile o l’autobus per recarsi al lavoro».