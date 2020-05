Scarpamondo, azienda italiana che da oltre 50 anni commercializza calzature, abbigliamento e accessori al dettaglio, espande la propria rete di punti vendita e proprio in Liguria apre il 44esimo retail store.

In occasione della riapertura dei negozi, Scarpamondo inaugura il 23 maggio un ulteriore punto vendita a Chiavari, in via Fiume 4. Si tratta del quarto in Liguria.

Scarpamondo ha sede a Viterbo e conta su 450 dipendenti. Ha chiuso il 2019 con un fatturato di 101 milioni di euro, in netta crescita rispetto all’anno precedente.

Il nuovo retail store si espande su una superficie di circa 500 metri quadrati, nove i dipendenti dedicati al negozio. La vendita sarà effettuata nel rispetto delle norme anticontagio: sono state allestite postazioni con il gel disinfettante, le casse sono state dotate di barriere in plexiglas, il personale sarà munito di mascherina e guanti, gli ingressi saranno contingentati e ci sarà un attento controllo sul distanziamento tra le persone. In occasione della nuova apertura è prevista una promozione del 30% su oltre mille articoli.