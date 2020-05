Sanlorenzo sta valutando l’eventuale ingresso nel capitale sociale di Perini Navi e allo scopo ha ottenuto dai soci Fenix srl, società riferibile alla famiglia Tabacchi, e Lamberto Tacoli il riconoscimento di un periodo di esclusiva per porre in essere le opportune verifiche. È quanto si legge in una nota dell’azienda di yacht.

Perini Navi, marchio storico delle imbarcazioni a vela, è attualmente posseduta dalla famiglia Tabacchi e da Lamberto Tacoli, e da Fabio Perini anche indirettamente. All’esito dell’operazione, ove realizzata, – precisa la nota – è previsto che Perini Navi sia partecipata in maggioranza da Sanlorenzo

L’operazione in fase di valutazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche e degli approfondimenti appena avviati, al raggiungimento di accordi vincolanti tra le parti ed e’ soggetta al verificarsi di diverse condizioni.