Alice Salvatore, già capogruppo di M5S in consiglio regionale, lascia il partito di grillo e presenta la nuova lista “Il Buonsenso” con cui si candiderà alle prossime elezioni regionali. Con lei esce anche il consigliere Marco De Ferrari. La nuova lista è stata presentata ufficalmente oggi.

Motivo della scissione l’inaccettabilità per Salvatore e De Ferrari dell’alleanza per le prossime elezioni regionali tra Pd e M5S. I due ex consiglieri pentastellati considerano il Pd parte del “partito unico del cemento e delle privatizzazioni” e alle prossime elezioni intedono combattere contro “chi sta in Regione pensando solo alle multinazionali che lo foraggiano».

Alice Salvatore nel gennaio scorso era stata eleta nella piatta forma online di M5S candidata a presidente della regione per il Movimento. Al ballottaggio sulla piattaforma Rousseau aveva ottenuto 541 voti degli iscritti, il 58%,batendo la ex consigliera comunale di Ventimiglia e ex candidata alle elezioni europee Silvia Malivindi, arrivata a 391 voti, il 42%.

Nei mesi seguenti, però, M5S e Pd avevano puntato a stringere un’alleanza per battere Toti alle regionali, anche in seguito al fatto di essere già alleati nel governo nazionale. Il 9 marzo scorso i miltanti grillini avevano approvato con il voto questa strategia e Salvatore aveva annunciato subito l’intenzione di rinunciare alla candidatura a consigliere regionale, cioè a capolista M5S nella provincia di Genova. Oggi la presentazione del nuovo partito.