Ha atteso fino all’ultimo il Comune di Sestri Levante, ma alla fine ha deciso di rinviare l’Andersen Festival, previsto a giugno, per le difficoltà legate al rispetto delle distanze di sicurezza per prevenire i contagi da coronavirus.

«Abbiamo aspettato fino all’ultimo – afferma il sindaco Valentina Ghio – sperando che in qualche modo si potesse ancora festeggiare l’ultimo giorno di scuola e fare festa tutti insieme, come da tradizione. Non sarà possibile, purtroppo. La nostra salute e la nostra sicurezza sono più importanti, adesso. Ma noi vogliamo che i bambini abbiano comunque la loro festa e le loro giornate magiche: per questo abbiamo deciso di aspettare non più la fine ma l’inizio della scuola, e riproporre a settembre il nostro Andersen, Premio e Festival»

Rinviata anche la premiazione del concorso letterario: «Il lavoro della giuria prosegue a pieno ritmo – aggiunge Maria Elisa Bixio, assessore a cultura ed eventi – a distanza condividiamo le opere arrivate per scegliere insieme la fiaba più bella, interessante e meritevole, nelle diverse categorie, dell’edizione 2020. Abbiamo anche avuto una grande risposta dagli scrittori professionisti per la nuova sezione riservata a loro. A breve – guidati dalla presidente di giuria Lidia Ravera – inizieremo a definire tutti i finalisti, confrontandoci per decretare i vincitori».

Non appena sarà possibile, anche in base alle indicazioni governative, verrà comunicata la nuova data della premiazione e delle iniziative collaterali.