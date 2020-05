Continua il progressivo ripristino orario degli uffici di Poste Italiane in provincia di Genova.

Da lunedì 18 maggio saranno nuovamente aperti al pubblico, tutti i giorni, gli uffici postali di Genova 22, in piazzale Marassi 11/R e Genova 49, in vico Schiaffino 22/R.

Inoltre, riapriranno Genova 38, in Via Walter Ulanowski 34, che sarà operativo lunedì, mercoledì e venerdì, mentre martedì, giovedì e sabato lo saranno Genova 29, in via Fereggiano 247/R, Genova 39, in via Antonio Cantore 54/R, Genova 41, in corso Luigi Andrea Martinetti 199/D/R e Genova 53, in via Coronata 28/R.

La riapertura degli Uffici Postali della provincia di Genova è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come l’installazione di pannelli schermanti in plexiglas negli uffici postali con il bancone ribassato e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

In provincia di Genova sono disponibili anche 118 atm Postamat che consentono ai correntisti Banco Posta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Poste Italiane invita comunque i cittadini a entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.