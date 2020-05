Filt Cgil, Fit Cisl,Fit isl, Uil Tr Uiltrasporti di Genova hanno scritto una lettera ad Assagenti Genova e alle principali compagnie di trasporto nazionali e internazionali circa le nuove gare per affidare il servizio del trasporto su gomma da e per i porti liguri.

In una nota le organizzazioni sindacali dichiarano che «sono state informate che in occasione dei nuovi bandi alcune società sono intenzionate a chiedere una ulteriore riduzione delle tariffe contestualmente ad un allungamento dei tempi di pagamento per il servizio effettuato. Dalle aziende di trasporto merci su gomma rispettose delle regole, ci è stata segnalata la preoccupazione di non riuscire più a garantire stabilità occupazionale per i propri dipendenti, il rispetto delle regole ed ovviamente gli utili aziendali».

Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti «ritengono tali richieste, ancorché fuori luogo in un momento delicato come l’attuale, lesive di tutte quelle norme che garantiscono contrasto al dumping e all’illegalità, sana stabilità occupazionale, sicurezza sul lavoro e stradale e chiedono di ritornare su tali intendimenti tenendo in considerazione gli effettivi costi che la categoria è obbligata a sostenere per il servizio di trasporto».

I sindacati, conclude la nota, «denunciano come la costante eindiscriminata ricerca di riduzione dei costi contribuisca pesantemente a destrutturare regole e sicurezza, nonché a provocare nel mondo dell’autotrasporto la scontata richiesta di diminuzione dei salari del personale».