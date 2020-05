Orsero spa, a capo dell’omonimo gruppo tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, parteciperà per la prima volta, dopo il suo passaggio al mercato Mta segmento Star, alla Virtual Star Conference Milan 2020. L’appuntamento si terrà domani, martedì 26 maggio.

L’evento, organizzato da Borsa Italiana, è dedicato alle società quotate sul segmento Star per presentare i risultati ottenuti e le prospettive future agli analisti e agli investitori italiani e internazionali interessati alle eccellenze delle aziende italiane. Per questa edizione, gli incontri saranno organizzati in modalità virtuale, consentendo alle società quotate di effettuare meeting in remoto, in modalità one to one o in piccoli gruppi.

All’evento saranno presenti la vicepresidente e ceo Raffaella Orsero, il presidente Paolo Prudenziati, il co-ceo e cfo Matteo Colombini e l’investor relator, Edoardo Dupanloup.