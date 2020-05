Lunedì 11 maggio, a partire dalle 22, sarà effettuato un nuovo trasporto eccezionale per il cantiere del nuovo ponte sul Polcevera.

I mezzi usciranno da corso Perrone per raggiungere via Fillak, secondo la direttrice: corso Perrone – via Perini – via Renata Bianchi – via Bagnasco – via Tea Benedetti – ponte Pieragostini – via Pieragostini – via Avio – piazza Vittorio Veneto – piazza Montano – via Paolo Reti – via Fillak.

In questa occasione sarà in vigore il divieto di sosta su via Reti e via Fillak a partire dalle 19 di lunedì 11 maggio. Saranno modificate anche alcune linee notturne Amt: si tratta dei bus 1, 9, 618, 663, N1 e N2, che, indicativamente dalle 22 fino all’1, potranno subire modifiche di percorso che saranno gestite in tempo reale dal personale graduato dell’azienda di trasporti presente sul posto.

Il convoglio sarà accompagnato da mezzi tecnici di scorta e da pattuglie della Polizia Locale.