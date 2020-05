Bisogna estendere estendere al Paese il modello Genova per dare slancio alla ripartenza. Questa il giudizio formulato dal ceo di Intesa Sanpolo, Carlo Messina, in una intervista al Messaggero in cui commenta il Dl Rilancio.

Secondo Messina il dl Rilancio è un provvedimento che, data la situazione emergenziale in cui è stato varato, «è all’altezza del momento».

Tra le iniziative da prendere ora «Bisogna estendere il modello Genova che, come dimostrano i fatti, ha portato rapidamente risultati apprezzabili. Inoltre siamo un Paese con forti potenzialità nell’economia circolare. E con ritardi nella digitalizzazione delle imprese. Sono questi i fronti da rilanciare in un patto per a crescita il più aperto possibile»