Un tavolo tecnico per individuare le modalità più opportune e funzionali per agevolare l’apertura delle mense in sicurezza e garantire allo stesso tempo continuità lavorativa a chi opera nel settore.

È la richiesta della Filcams Cgil Genova rivolta alle istituzioni cittadine e regionali.

“Bene i gesti di vicinanza – si legge nella nota, in riferimento ai buoni spesa dedicati ai lavoratori del settore annunciati dal Comune di Genova – ma servono reddito e lavoro. Per questo, ognuno faccia la sua parte e la Filcams, come da subito dimostrato, è pronta a dare il suo contributo”.