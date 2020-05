Con una nuova e più distanziata disposizione degli spazi per la ristorazione sotto gli archi e lungo le banchine, Marina Genova, all’Aeroporto, è pronto ad accogliere nuovamente i propri ospiti e visitatori lungo le banchine sul mare, in sicurezza.

Si apprestano a riaprire i nove punti di ristorazione: dal bistrot alla vera pizzeria napoletana, dal ristorante di pesce alla cucina ligure e alla cucina fusion sino al beer corner oltre alla gelateria, al bar e alla focacceria ligure.

Il gestore può disporre di uno spazio esterno molto più ampio e attrezzato, con tavoli alla distanza richiesta, senza dover ridurre il numero di coperti.

La direzione del Marina ha inteso rispondere alle necessità e alle esigenze dei gestori di bar e ristoranti che hanno così potuto rinnovarsi e attrezzarsi per garantire continuità di servizio e misure di sicurezza adeguate ai propri ospiti.

«Il nostro Marina − afferma Giuseppe Pappalardo, Amministratore Delegato di Ssp Società Sviluppo Porti srl, società di gestione di Marina Genova − tra i più grandi porti per yacht e superyacht del Mediterraneo, è da anni meta esclusiva del ponente genovese per una passeggiata tra meravigliose barche, per un aperitivo in banchina, un gelato di qualità, una pausa pranzo o una cena in compagnia. Siamo contenti di poter tornare subito operativi e siamo pronti a iniziare la stagione con un eating place ancora più attrattivo, vivibile e sicuro».

I punti di ristorazione sono inoltre già attrezzati per esaudire le numerose richieste da parte di aziende e attività economiche della zona, la più popolosa e operosa della città, ma anche per offrire un servizio di consegna a bordo e di asporto. Alla clientela cittadina si aggiunge infatti quella nautica – proprietari di barche, equipaggi, lavoratori e professionisti del settore – che ogni giorno vive il Marina e rappresenta una comunità presente tutto l’anno a cui offrire servizi dedicati sia a bordo che a terra.