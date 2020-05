Nel corso dell’ultima riunione del 16 maggio scorso, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha discusso, elaborato e approvato le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive.

Le linee guida, allegate anche all’ultimo Dpcm firmato dal presidente del consiglio dei ministri, contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, nell’ottica di fornire uno strumento sintetico di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento del covid-19. In particolare, in ogni scheda sono integrate norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Clicca qui per scaricare il testo contenente tutte le linee guida

Di seguito le linee guida suddivise per singolo settore di attività:

Attività turistiche – stabilimenti balneari e spiagge

Commercio al dettaglio

Commercio al dettaglio su aree pubbliche

Manutenzione del verde

Musei, archivi e biblioteche

Palestre

Piscine

Ristorazione

Servizi alla persona – acconciatori ed estetisti

Strutture ricettive

Uffici aperti al pubblico