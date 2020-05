La Liguria ha una stima di contagiosità R0/Rt di 0,75.

Si tratta di un parametro importante in un’epidemia di una malattia infettiva essendo il “numero di riproduzione di base” che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente. Questo parametro misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva.

Lo comunicano Regione Liguria e Alisa, l’Azienda ligure sanitaria.

Alisa precisa in una nota che “La Liguria al pari delle altre regioni ha sempre comunicato tutti i dati all’Istituto Superiore di Sanità, che oggi ha confermato per iscritto ad Alisa la presenza di un ‘problema tecnico che non ha permesso la stima’, assicurando al contempo che è stata trovata una soluzione per rendere noto anche il dato ligure già dalle prossime ore”.

Il problema era stato segnalato qui dalla nostra testata.