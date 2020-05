Confermata, alla Spezia, la sospensione temporanea dei mercati non alimentari a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità. Via libera invece per il mercato di piazza Cavour e quelli alimentari che non hanno mai sospeso l’attività. È quanto ha deciso il sindaco Pierluigi Peracchini con un’apposita ordinanza.

La sospensione sarà temporanea e per il più breve tempo possibile ma è necessaria per rispettare le nuove disposizioni previste dal decreto governativo “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” e, in particolare, l’art. 1 che prevede la ”limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità”.

Per lo svolgimento di questo tipo di mercati sono necessarie valutazioni, modalità organizzative, tempistiche di intervento e necessità di confronto con gli operatori attualmente non compatibili con l’immediata riapertura di tali mercati.

Si conferma invece la prosecuzione dell’attività mercatale di piazza Cavour, mai interrotta, sotto la vigilanza e controllo della Polizia Municipale che vigilerà sull’utilizzo dei dispositivi di protezione.