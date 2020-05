Il Gruppo Iren procede a una ripresa graduale del servizio clienti, in condizioni di massima sicurezza, attraverso la propria rete di punti fisici sul territorio.

Da lunedì 4 maggio sono aperti gli sportelli di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Torino, Genova, La Spezia e Savona con l’obiettivo di poter ripartire gradualmente anche con tutti gli altri punti presenti sul territorio.

Nell’ottica di continuare a limitare la diffusione del virus, Iren invita a osservare attentamente le regole di sicurezza. I clienti devono quindi recarsi agli sportelli Iren soltanto in caso di assoluta necessità, continuando privilegiare i canali di contatto telefonici o digitali quali i canali social di Iren luce gas e servizi o il numero verde 800.96.96.96 o 800.97.97.97 per il servizio elettrico di maggior tutela.

Indispensabile anche evitare possibili assembramenti nelle sale d’attesa, accedendo uno per volta in funzione della disponibilità del singolo operatore, utilizzando sempre la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza dall’addetto allo sportello e dagli altri clienti presenti.

Inoltre, da lunedì prossimo, per migliorare il servizio di accesso ed evitare lunghe code di attesa all’esterno, il gruppo Iren ha deciso di proporre ai propri clienti l’utilizzo di ufirst, l’innovativa piattaforma disponibile via App che consente di prenotare, in maniera intelligente, l’accesso agli sportelli in modo da recarsi agli stessi solo all’avvicinarsi del proprio turno evitando assembramenti per fornire un servizio migliore tutelando allo stesso tempo la sicurezza di clienti e dipendenti.