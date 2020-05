Dal 28 maggio riapre il Galata Museo del Mare di Genova. La struttura, il più grande museo marittimo del Mediterraneo e una tra le strutture museali più visitate della Liguria, riaprirà le porte ai visitatori predisponendo tutte le misure per consentire una visita piacevole e sicura, nel rispetto delle normative sul distanziamento sociale.

Gli amanti del mare potranno tornare a compiere l’esperienza di un viaggio attraverso gli Oceani e salire a bordo delle diverse imbarcazioni ricostruite a grandezza reale utilizzate da marinai e capitani dal Seicento a oggi. Un’esperienza che per i giovanissimi sarà “stratopica” grazie al percorso tematizzato in 15 tappe che vede il topogiornalista di Topazia Geronimo Stilton accompagnare i bambini alla scoperta del mare e della navigazione.

Il museo sarà visitabile in tutti e quattro i piani espositivi fatta eccezione per la sala della Tempesta. Il sommergibile S-518 Nazario Sauro per i primi tempi di riapertura non sarà visitabile in attesa di alcuni interventi di adeguamento alle nuove disposizioni sanitarie.

Il Galata Museo del Mare sarà aperto tutti i giorni dal 28 maggio al 2 giugno dalle 10 alle 17. Dal 3 giugno, l’apertura sarà con lo stesso orario dal giovedì alla domenica.

Per evitare eventuali code in biglietteria, il Museo invita il pubblico ad acquistare i biglietti sul sito www.galatamuseodelmare.it.

Per garantire il corretto distanziamento durante la visita, verrà predisposta un’apposita segnaletica fuori dal Museo e all’ingresso e verrà predisposto un accesso contingentato con il supporto dello staff di accoglienza.

Dispenser con gel disinfettante saranno a disposizione nella hall del Museo, così come a ogni piano del percorso. La mascherina sarà da indossare obbligatoriamente per l’intera durata della visita.

Per prepararsi ad accogliere il pubblico, inoltre, il Galata ha inoltre effettuato accuratissime pulizie di tutti gli spazi che verranno fruiti dal pubblico e incrementerà tale attività quotidianamente.