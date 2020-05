L’Archivio Storico del Comune di Genova è attualmente chiuso al pubblico, come da normativa sull’emergenza sanitaria. Per richiedere i progetti edilizi è sufficiente inviare una mail ad archiviostorico@comune.genova.it, le pratiche verranno prese in carico in ordine di arrivo.

Per le visure è possibile richiedere la scansione dei progetti edilizi, che verranno inviate compatibilmente con lo stato di conservazione del documento richiesto.

Per informazioni: archiviostorico@comune.genova.it, tel. 010 5574808 – 838