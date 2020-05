Una tariffa giornaliera speciale di 5 euro ogni sabato per parcheggiare negli stalli di Isola azzurra e Blu Area.

Da lunedì 18 maggio tornano in tutta la città le tariffe a pagamento per i parcheggi gestiti da Genova Parcheggi, che erano state sospese a causa dell’emergenza coronavirus dal 12 marzo.

Oltre alle tariffe ordinarie, valide per tutto l’arco della settimana, l’amministrazione comunale ha stabilito di introdurre per il weekend un’agevolazione per favorire, al sabato, lo shopping e cercare di aiutare il mondo del commercio. Domenica è prevista la gratuità.

«L’Amministrazione ha deciso di tornare alla normalità per garantire maggiore rotazione e ricambio nelle soste e rispondere così a un’esigenza che ci è stata avanzata da molti cittadini – sostiene il vicesindaco Stefano Balleari – stimiamo che dalla prossima settimana il flusso veicolare sarà più sostenuto e con questa misura intendiamo aumentare la possibilità per i genovesi di trovare parcheggio in centro».

«L’amministrazione comunale – sottolinea l’assessore al commercio Paola Bordilli – ha cercato fin da subito di agevolare con ogni mezzo e strumento di sua competenza il mondo del commercio e le varie fasi di riapertura che via via si stanno susseguendo. Servono risposte pratiche e immediate e cerchiamo quindi anche con la tariffa unica per il parcheggio al sabato di sostenere la ripresa dello shopping nonché del mondo del food cittadino”.