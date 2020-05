La Consulta dei Civ di Confcommercio Genova chiede lo stop delle autorizzazioni a nuove grandi strutture di vendita.

Umberto Solferino, presidente della Consulta, comunica che «è stata inviata una lettera al Presidente della Regione e all’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione facendo presente che la Regione Liguria , in tempi diversi, ha individuato cause e situazioni economiche e congiunturali tali da disporre una moratoria rispetto all’avvio delle procedure per il rilascio di autorizzazioni a nuove grandi strutture di vendita nella nostra regione. Riteniamo che quanto sta accadendo sul nostro territorio a causa del Covid 19 abbia creato a livello di tessuto economico esistente una situazione di tale gravità da meritare interventi straordinari a tutti i livelli, anche programmatori».

Secondo Solferino, «si stima a livello nazionale per il 2020 un crollo dei consumi pari a quasi 84 miliardi di euro,valutazione prudenziale che, non si esclude, potrebbe anche peggiorare. Oltre tre quarti della perdita dei consumi sono concentrati in pochi settori tutti del commercio tradizionale»