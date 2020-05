FlixBus tornerà operativo in Italia a partire da mercoledì 3 giugno.

Per ora il servizio coinvolgerà circa 70 città della penisola (prima dell’emergenza Covid-19 il network nazionale contava 500 destinazioni). La Liguria è interessata, per il momento, da una sola linea Flixbus: si tratta del bus che collega Bolzano a Genova passando per Trento, Bergamo (Aeroporto Orio al Serio), Milano (Aeroporto Linate) e Milano centro.

La ripartenza avverrà nel rispetto delle linee guida predisposte dal governo, con l’implementazione di tutte le misure di tutela della salute dei passeggeri e del personale FlixBus. A partire dalla pulizia dei mezzi: i veicoli saranno sanificati alla fine di ogni corsa e, nelle principali autostazioni, il personale FlixBus effettuerà una sanificazione aggiuntiva. Tutti i conducenti saranno dotati di kit di protezione costituito da mascherine e guanti.

I passeggeri sono tenuti a portare con sé una mascherina di protezione da indossare sia durante l’imbarco che a bordo dell’autobus, e a mantenere per l’intera durata del viaggio la distanza minima di sicurezza. Ai passeggeri verrà inoltre misurata la temperatura al momento del check-in. L’imbarco sarà possibile qualora i passeggeri non presentino una temperatura superiore ai 37.5 gradi. L’imbarco sarà effettuato esclusivamente dall’entrata posteriore.

I conducenti e il personale FlixBus presente nelle autostazioni forniranno istruzioni per garantire il mantenimento della distanza di sicurezza al momento dell’imbarco. Un dispenser con gel disinfettante sarà a disposizione dei passeggeri per l’intera durata del viaggio.

Il check-in avverrà in forma digitale, con controllo touch-less di biglietti e documenti. Gli annunci effettuati dai conducenti all’inizio e alla fine di ogni corsa includeranno disposizioni di sicurezza aggiornate.

Le toilette resteranno chiuse, sono previste soste aggiuntive durante il viaggio.

Nelle stazioni il personale si occuperà di garantire il mantenimento della distanza minima di sicurezza.

I biglietti sono già acquistabili